Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Barış, ''Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını... Şunu da söylemek isterim ki her şeyden önce çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım.'' dedi.