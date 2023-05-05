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Haberler Magazin Survivor'dan elenen Barış'ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Survivor'dan elenen Barış'ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Bu sezon beklediği reytinglerin altında kalan Survivor 2023'e son olarak veda eden isim Milli futbolcu Barış Telli oldu. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topladı ve ilham verdi. Zaman zaman yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelen Barış Telli, elenmesinin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında en çok aranan detay ise sevgilisi Rümeysa oldu. İşte detaylar...

05.05.2023 06:59 - Son Güncelleme: 05.05.2023 06:59
Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Survivor 2023'e önceki akşam veda eden isim Barış Telli oldu.

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Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Barış, ''Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını... Şunu da söylemek isterim ki her şeyden önce çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım.'' dedi.

Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Ayrıca Barış, ''Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın. Umudumdan vazgeçmedim. Burası da benim hayalimdi. Arkadaşlarım bana imkansız gözüyle de baksa bir gün buraya gelip yarışıp o mutluluğu heyecanı hem kendimde yaşayıp hem de yaşatmak istemiştim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu.'' ifadelerini kullandı.

Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

Barış Telli günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

Survivor’dan elenen Barış’ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...

4 yaşında topun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden başarılı sporcu Barış Telli, Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.

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