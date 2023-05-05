Survivor'dan elenen Barış'ın çok merak edilen sevgilisi bakın kim! Hülya Avşar gerçeğiyle herkesi şaşırtan Barış Telli meğer...
Bu sezon beklediği reytinglerin altında kalan Survivor 2023'e son olarak veda eden isim Milli futbolcu Barış Telli oldu. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topladı ve ilham verdi. Zaman zaman yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelen Barış Telli, elenmesinin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında en çok aranan detay ise sevgilisi Rümeysa oldu. İşte detaylar...
Barış, ''Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını... Şunu da söylemek isterim ki her şeyden önce çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım.'' dedi.
Ayrıca Barış, ''Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın. Umudumdan vazgeçmedim. Burası da benim hayalimdi. Arkadaşlarım bana imkansız gözüyle de baksa bir gün buraya gelip yarışıp o mutluluğu heyecanı hem kendimde yaşayıp hem de yaşatmak istemiştim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu.'' ifadelerini kullandı.
4 yaşında topun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden başarılı sporcu Barış Telli, Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.