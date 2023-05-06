Alişan'ın itiraf etti duyanlar hayret etti "Ben hiçbir şeyim" Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol'la gündemden düşmüyordu
Ünlü türkücü Alişan yaptığı para itirafı herkesi şaşırttı. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynalı Tahir bir dönemin ekran fenomenlerinden biriydi. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizi hakkında Alişan'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şaşkına çevirdi. İşe Alişan'ın şaşırtan Aynalı Tahir itirafı.
1998-2002 arasında beş sezon ekranlara gelen 'Aynalı Tahir'de başrol oynayan Alişan, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.
1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun bir gece kendisini aradığını açıklayan Alişan, o günlerde ünlü olmadığı için yapımcının kendisine bir şartı olduğunu itiraf etti.
Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi. 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum.
"O GAZLA VURDUM, BURNU KIRILDI"
Alişan ile aynı dizide kamera karşısına geçen oyuncu Saruhan Hünal, Nisan 2020'de Instagram'da canlı yayın yapmış, set günlerini yâd etmişti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Ünlü türkücü, rol arkadaşının burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlatmıştı: