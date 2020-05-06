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Survivor'dan elenen Aşkım Burçe Tunay hakkında herkes bunu merak ediyordu! İşte Survivor Aşkım'ın boyu

Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından Ünlüler Takımına dahil olan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor hayatı kısa süredi. Bu haftanın elenen ismi olan Aşkım Burçe Tunay kimilerinin sempatisini kimlerinin antipatisini kazandı. 2000 doğumlu jimnastikçi, yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Yarışmanın en genç ismi olan Survivor Aşkım, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor'ı yakından takip eden izleyicilerin en çok merak ettikleri şeylerinde başında ise Aşkım Burçe Tunay'ın boyu geliyor. İşte başta Survivor Aşkım olmak üzere ünlülerin boylar...

06.05.2020 16:22 - Son Güncelleme: 06.05.2020 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





