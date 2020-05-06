Survivor'dan elenen Aşkım Burçe Tunay hakkında herkes bunu merak ediyordu! İşte Survivor Aşkım'ın boyu
Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından Ünlüler Takımına dahil olan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor hayatı kısa süredi. Bu haftanın elenen ismi olan Aşkım Burçe Tunay kimilerinin sempatisini kimlerinin antipatisini kazandı. 2000 doğumlu jimnastikçi, yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Yarışmanın en genç ismi olan Survivor Aşkım, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Survivor'ı yakından takip eden izleyicilerin en çok merak ettikleri şeylerinde başında ise Aşkım Burçe Tunay'ın boyu geliyor. İşte başta Survivor Aşkım olmak üzere ünlülerin boylar...
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor Aşkım hakkında en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Aşkım Burçe Tunay olmak üzere ünlülerin boyları.