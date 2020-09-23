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Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

Eski Survivor yarışmacısı şimdilerin Survivor sunucusu Murat Ceylan aradığı aşkı yine Survivor adasında mı buldu? Murat Ceylan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lera Marchuk ile dostça ayrılık kararı aldı. İddialara göre Murat Ceylan gönlünü aynı dönem yarıştığı güzellerden olan Damla Can'a kaptırdı. Peki Murat Ceylan ve Damla Can sevgili mi, aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

23.09.2020 11:08 - Son Güncelleme: 23.09.2020 11:08
Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

Survivor sunucularından Murat Ceylan aşkı adada bulduğu iddia edildi. Eski Survivor yarışmacısı olan Murat Ceylan gönlünü aynı dönem yarıştığı güzellerden olan Damla Can'a kaptırdı.

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Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

Survivor ile yıldızı parlayan isimlerden olan Murat Ceylan ile Damla Can aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

İddialara göre; yabancı sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayıran Murat Ceylan, 2018 yılında Survivor'da beraber yarıştığı Damla Can ile yeni bir aşka yelken açtı.

Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

Eski Survivor oyuncularından Murat ceylan ile Damla Can aşkı böyle görüntülendi...

Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...

İkili ilk kez önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. AVM'ye Ceylan'ın kullandığı son model motosikletle gelen sevgililer baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi.

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