Survivor'dan aşk mı çıktı? Eski Survivor yarışmacları Murat Ceylan ve Damla Can...
Eski Survivor yarışmacısı şimdilerin Survivor sunucusu Murat Ceylan aradığı aşkı yine Survivor adasında mı buldu? Murat Ceylan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lera Marchuk ile dostça ayrılık kararı aldı. İddialara göre Murat Ceylan gönlünü aynı dönem yarıştığı güzellerden olan Damla Can'a kaptırdı. Peki Murat Ceylan ve Damla Can sevgili mi, aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...
23.09.2020 11:08
- Son Güncelleme: 23.09.2020 11:08
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