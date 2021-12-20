Survivor'dan aşk çıktı kaşla göz arasında ateş bacayı sarmış! Adım adım peşinde Çağrı Atakan ve o yarışmacı...
Performanslardan çok magazinel konularla gündeme gelen Survivor 2021, Survivor 2022 All-Star'ın başlamasına az bir süre kala gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor 2021'den 2 çift çıktı şimdiye kadar. Bunlar Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan ve İsmail Balaban ile İlayda Şeker'di. Ancak iddialara göre Survivor 2021'den bir çift daha çıktı kaşla göz arasında. İddialara göre Survivor 2021'in o iki ismi şimdilerde aşk yaşıyor. İşte sosyal medyada yer alan o iddianın tüm detayları...
20.12.2021 12:35
- Son Güncelleme: 20.12.2021 12:35
Survivor 2021'den aşk çıktı bolca. Kimileri iddia olarak kaldı kimileri de resmileşti. Resmileşenler biri İsmail Balan ile İlayda Şeker. Hatta çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia ediliyor.
Bir diğer kesinleşen çift ise Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan olmuştu. Aleyna Çalışkan'ın yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışmadaki flörtü Batuhan Karacakaya ile olan aşkı sosyal medyaya samimi tatil fotoğrafı ile düşmüştü.
Bu çiftlerin ardından şimdi de flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Survivor'dan bir çift daha çıktı.
İddialara göre bu aşkın kahramanlarından biri Çağrı Atakan. Biz onu yarışmadaki sinir krizleriyle hatırlıyoruz. O dönem hakkında araştırma yapanlar sabıkalı olduğu gerçeğiyle şoke olmuştu.