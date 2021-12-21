Survivor’dan aşk çıkmış ama haberimiz yok! Çağrı Atakan abayı fena yaktı kadına şiddetten sabıkalı Çağrı meğer...

Bir diğer kesinleşen çift ise Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan olmuştu. Aleyna Çalışkan'ın yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışmadaki flörtü Batuhan Karacakaya ile olan aşkı sosyal medyaya samimi tatil fotoğrafı ile düşmüştü.