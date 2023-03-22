Survivor’da yürekler ağızda! Ertuğ’dan akan oluk oluk kandan sonra Survivor Kardelen ölümün eşiğinden döndü! Suyun içinde...

Önceki gün de yarışmada dokunulmazlık oyunu esnasında gönüllüler takımı yarışmacılarından Kardelen panik dolu anlar yaşadı. Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununun Kadınlar bölümünün son sayısında Kardelen ve Merve karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin hakim olduğu oyunda kaybeden Kardelen, havuza düşünce çıkamadı. Su yutmaya başlayan batan Kardelen'in yardımına diğer yarışmacılar yetişti.