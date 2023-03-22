Survivor'da yürekler ağızda! Ertuğ'dan akan oluk oluk kandan sonra Survivor Kardelen ölümün eşiğinden döndü! Suyun içinde...
Survivor'da yürekler ağızda! Ertuğ'dan akan oluk oluk kandan sonra Survivor Kardelen ölümün eşiğinden döndü! Survivor 2023'ün son bölümünde gönüllüler takımından Kardelen, dokunulmazlık oyununda düştüğü havuzda korku dolu anlar yaşadı. Sudan çıkamayan Kardelen yürekleri ağızlara getirdi. Geçtiğimiz günlerde de Ertuğ Yaşlıoğlu yüzü gözü kanlar içinde kalarak herkesi korkutmuştu.
22.03.2023 10:22 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:29
Survivor'da yürekler ağızda! Ertuğ'dan akan oluk oluk kandan sonra Survivor Kardelen ölümün eşiğinden döndü!
Önceki gün de yarışmada dokunulmazlık oyunu esnasında gönüllüler takımı yarışmacılarından Kardelen panik dolu anlar yaşadı. Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununun Kadınlar bölümünün son sayısında Kardelen ve Merve karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin hakim olduğu oyunda kaybeden Kardelen, havuza düşünce çıkamadı. Su yutmaya başlayan batan Kardelen'in yardımına diğer yarışmacılar yetişti.