Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'la ilgili olay iddia! 'Pardon gerizekalı mısınız' demişti önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu
Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'la ilgili bomba iddia! 'Pardon gerizekalı mısınız' demişti, iddiaya göre Ece Erken eski eşi ile önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken bir yandan da vefat eden eşinin ailesiyle sıkıntılar yaşamıştı. Kısa bir süre önce oğlunun babası Serkan Uçar'la yurt dışı tatiline giden Ece Erken'in, olaylı bir şekilde boşandığı Serkan Uçar'la barıştığı iddia edilmişti. O iddialara ise Ece Erken'den sert bir yanıt gelmişti. Erken, eski eşiyle mahkemelik oldu. Sunucu, Uçar'ın çocuğunun eğitim giderlerini karşılamadığını iddia etti.
22.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:55
Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'la ilgili olay iddia! 'Pardon gerizekalı mısınız' demişti önce tatil yaptı sonra mahkemelik oldu.