Survivor’da yeni bir Nagihan Karadere vukuatı Berna’nın etini kopardı ’seni yolarım!’ Konuşanlar’da cinsel ilişki sözleriyle olay olmuştu

Oldukça zorlu geçen parkurda Birsen fenalaşarak yerde kalıyor. Birsen'i gören yarışmacılar 'Birsen' diye yanına koşmaya başlıyor. Birsen'e sağlık ekipleri müdahale ediyor. Parkurda Nisa da bir sakatlık yaşıyor. Berna ise oyun kenarından 'Ay sakatlandım, şu oldu, bu oldu sıkıldık ya' sözleri isyan ediyor.





