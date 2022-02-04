Survivor'da yeni bir Nagihan Karadere vukuatı Berna'nın etini kopardı 'seni yolarım!' Konuşanlar'da cinsel ilişki sözleriyle olay olmuştu
Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Tuğba Özay'la olan 'kıskanıyorsun' kavgası, Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafları ilk akla gelenler. Nagihan Karadere, Survivor 2022 All-Star'da 'vira' dedi ve ilk kavgasına imzasını attı. Berna Keklikler'in üzerine deyimi yerindeyse 'uçan' Nagihan Karadere işi temasa kadar götürdü.
04.02.2022 12:35
- Son Güncelleme: 04.02.2022 13:14
Her geldiği Survivor'a çok iddialı gelen Nagihan Karadere, Survivor 2022'ye de çok iddialı geldi. Başarılı performanslarıyla bilinen Nagihan Karadere'nin kavgaları da çok meşhur, bilmeyen yok.
Nagihan Karadere son olarak, Survivor tarihinde görülmemiş bir kavganın kahramanlarından biri oldu. Nagihan Karadere'nin Berna Keklikler ile yaşadığı kavganın sonucunda ne olur bilinmez ama sosyal medyanın diline düştüğü kesin.
Oldukça zorlu geçen parkurda Birsen fenalaşarak yerde kalıyor. Birsen'i gören yarışmacılar 'Birsen' diye yanına koşmaya başlıyor. Birsen'e sağlık ekipleri müdahale ediyor. Parkurda Nisa da bir sakatlık yaşıyor. Berna ise oyun kenarından 'Ay sakatlandım, şu oldu, bu oldu sıkıldık ya' sözleri isyan ediyor.