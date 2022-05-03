Survivor'da şoke eden Evrim Keklik ve Felipe Melo gerçeği! Alelade paylaştı görenlerin ağzı bir karış açık! Eski Galatasaraylı Melo...
TV 8 ekranlarıın fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler herkesi şoke ediyor... Adım adım finale giden Survivo 2022'de son olarak eleme adayları Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Sude Burcu oldu. Evrim Keklik'in eleme adayı olması sonrasında eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun yaptığı paylaşım ise herkesi şoke etti.
03.05.2022 12:13 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:13
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'ın bu haftaki eleme adayları Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Sude Burcu oldu.
Evrim Keklik'in haftalardır süren potaya girme macerası nereye kadar gidere bilinmez ama öyle birinden ona destek geldi ki görenler şaştı kaldı.
Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Evrim Keklik'e adı Galatasaray ile özdeşleşen Felipe Melo'dan destek geldi.