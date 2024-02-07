Survivor'da ortalığı birbirine katan Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'yı sinirden zıplattı! Olay kadın Nagihan Karadere'nin eski eşi meğer...

Survivor 2024 All-Star kavgalarıyla, olayları ve husumetleriyle gündemden düşmüyor... Önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların bir kez daha Survivor parkurlarında ter döktüğü All-Star açılışı Poyraz-Turabi kavgasıyla yapmıştı. Başladığı gibi kavgayla devam eden programda son olarak Nagihan'ın, Sahra'ya şiddet uyguladığı ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Karadere şimdi de Aleyna Kalaycıoğlu ile ettiği kavgayla gündemde. Öyle ki bu kavga Acun Ilıcalı'yı bile sinirden zıplattı.