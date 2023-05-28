Survivor'da Nefise'yle birbirlerine girdiler! Asena Demirağ çıka çıka bakın kim çıktı aslında ekranlara çok uzak bir isim değil meğer...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'ün bitmesine artık sayılı günler var... Yarışmanın başından bu yana sivrilen iki isim Asena ile Nefise'nin kavgası, sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Tehditlerin havada uçuştuğu kavga sonrası dokunulmazlığı alan Nefise, eleme adayı olarak Asena'nın adını verdi. Asena Demirağ günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Survivor'da Asena ve Nefse arasında sert rüzgarlar esti. Adaya veda eden Aziz'in ardından tartışmalar koptu.
Asena, Nefise'ye ''Ben senin Cansu ile samimiyetini sorguluyor. Çünkü neden? Sürekli siz bu tarafa taş attığınız için ben bunu sorguluyor. Hatırlıyor musun? Seninle aynı takımdaydık, bir şeyler paylaşıyorduk, konuşuyorduk. Csnsu'nun sakatlığına inanmadığını söylüyordun.''
Nefise ''Cansu her şeyi biliyor.'' yanıtını verdikten sonra Asena sözlerine şu şekilde devam etti; ''Önemli Cansu'nun bilmesi. Şunu hatırla seninle adada parkurun başına giderken bana şunu demiştin. Bunu söylemek zorundayım çünkü şu an yaptığın tepkilere anlam veremiyorum. Bana dedin ki''Asena bence Cansu'ya böyle davranma.'' İnan benim dışardıdan nasıl gözüktüğüm umurumda değil. ''
Konuşmasını sürdüren Asena, ''Ben buradaki hiçbir şeye inanmıyorum Nefise. Geçen gün de parkurun başında giderken bana yanıma geldin dedşn ki, 'Ben seni seviyorum.' Ben de dedim ki 'Ben de seni seviyorum.' Aradan bir gün geçti oyunda değişik bir şekilde oyunda tebrik eden kız beni tebrik etmiyor. Başarılar dilemiyorsun, suratıma bakmıyorsun, değişik bir hırsın var.'' sözlerini darf etti. Nefise '3'lü fiskos yaparken bunu düşünüyor musun? sorusu ile Asena'ya yanıt verdi. Böylece tartışma Cansu, Nefise ve Nefise arasında ilerledi.