Survivor’da Nefise’yle birbirlerine girdiler! Asena Demirağ çıka çıka bakın kim çıktı aslında ekranlara çok uzak bir isim değil meğer...

Konuşmasını sürdüren Asena, ''Ben buradaki hiçbir şeye inanmıyorum Nefise. Geçen gün de parkurun başında giderken bana yanıma geldin dedşn ki, 'Ben seni seviyorum.' Ben de dedim ki 'Ben de seni seviyorum.' Aradan bir gün geçti oyunda değişik bir şekilde oyunda tebrik eden kız beni tebrik etmiyor. Başarılar dilemiyorsun, suratıma bakmıyorsun, değişik bir hırsın var.'' sözlerini darf etti. Nefise '3'lü fiskos yaparken bunu düşünüyor musun? sorusu ile Asena'ya yanıt verdi. Böylece tartışma Cansu, Nefise ve Nefise arasında ilerledi.