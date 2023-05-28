Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nu görenlerin nutku tutuldu! 8 yaşında ama görenlerin ağzı açık kalıyor: "Annesinin boyuna yetişmiş"
Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nu görenlerin nutku tutuldu! 8 yaşında ama görenlerin ağzı açık kalıyor. 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz sosyal medya gündeminde. Boşandıktan sonra 25 yıllık aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz oğlu ile fotoğraf paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Petek Dinçöz'ün oğlunu görenler" Annesinin boyuna yetişmiş" yorumları yapıyor.
28.05.2023 16:16 - Son Güncelleme: 28.05.2023 16:24
"ANNESİNİN BOYUNA YETİŞMİŞ"
Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu'nu görenlerin nutku tutuldu! 8 yaşında ama görenlerin ağzı açık kalıyor.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Mart 2022'de oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. 3,5 aylık yalnızlığın ardından işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz'ün eşinin 25 yıllık aşkı olduğu ortaya çıkmıştı.