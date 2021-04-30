Survivor’da bomba aşk iddiası! Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Şaşırtan gelişmeler…

Her sezonuyla ilgiyle izlenen Survivor'da bomba aşk iddiası gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı. Yıllardır her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen ve fenomen hale gelen TV8'in sevilen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni olaylar olmasın. Bu kez aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi ve izleyiciler Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor Batuhan ile Melis arasında iddialarının çıkmasına neden olan şaşırtan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…