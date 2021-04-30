Survivor’da bomba aşk iddiası! Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Şaşırtan gelişmeler…
Her sezonuyla ilgiyle izlenen Survivor'da bomba aşk iddiası gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı. Yıllardır her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen ve fenomen hale gelen TV8'in sevilen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni olaylar olmasın. Bu kez aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi ve izleyiciler Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor Batuhan ile Melis arasında iddialarının çıkmasına neden olan şaşırtan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…
Her sezonuyla ilgiyle izlenen Survivor'da bomba aşk iddiası gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı. Yıllardır her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen ve fenomen hale gelen TV8'in sevilen yarışması Survivor'da gün geçmiyor ki yeni olaylar olmasın. Bu kez aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi ve izleyiciler Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Survivor Batuhan ile Melis arasında iddialarının çıkmasına neden olan şaşırtan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve Melis, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu arasında kıskançlık tartışmalarının yaşandığı görüldü, büyük merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımındaki Ayşe'de aşk iddilarını güçlendiren bir açıklama gelmişti. Peki iddialar doğru mu, Survivor Batuhan ile Melis arasında yeni bir aşk mı doğuyor? İşte ayrıntılar…
"BENİMLE SÜREKLİ BİR DERDİ VAR"
Survivor Batuhan yarışmada yaptığı açıklamada "Artık dayanamayacağım, söyleyeceğim. Çünkü böyle bir şey olmaz. Melis, birleşme partisinden beri konseylerde Batuhan ismini ağzından düşürmüyor. Benimle sürekli bir derdi var. Bunun sebepleri var. İsmail abi de söylüyor; 'aranızdaki tartışma anlamsız'. Saçma bir tartışma" dedi.
"ONUN İÇİN TEHLİKELİYMİŞİM"
Adada takım arkadaşı Sergen'le sohbet eden Melis ise "Bana ne dedi biliyor musun? Onun için tehlikeliymişim. Onu kötü duruma sokuyormuşum, zarar veriyormuşum. Bunları nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün ağır ithamları o bana kullandı. Tek başıma kalmaya çalıştığım bir yerde ağlıyorum, bana 'prim yapmaya çalışıyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.
Melis'e tepkisini sürdüren ünlü oyuncu, "Bomboş bir kavga. 'Bomboş cümleler' dememin sebebi asıl niyetini biliyorum, asıl sebebi biliyorum" açıklamasını yaptı.
"Bu saatten sonra hiç çekinmeden de söylerim. Vay efendim 'birleşme partisinde sen Aleyna'lar ile nasıl arkadaş olursun?' Niye olmayayım? Yeni tanıştık. Poyraz'larla da yeni arkadaş oldum..."