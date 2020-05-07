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Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

Survivor 2020'de yarışan ünlüler takımı, kazandıkları ödül sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve soruları yanıtladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken iki isimi olan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım arasındaki diyalog ise ödüle damga vurdu. Aycan Yanaç kendisine sorulan soruya öyle bir yanıt verdi ki Sercan Yıldırım adeta yıkıldı.

07.05.2020 09:33 - Son Güncelleme: 07.05.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





