RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

Survivor 2020'de yarışan ünlüler takımı, kazandıkları ödül sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve soruları yanıtladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken iki isimi olan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım arasındaki diyalog ise ödüle damga vurdu. Aycan Yanaç kendisine sorulan soruya öyle bir yanıt verdi ki Sercan Yıldırım adeta yıkıldı.

07.05.2020 09:33 - Son Güncelleme: 07.05.2020 09:34
Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

Aktif futbol hayatı hala devam etmesine rağmen şu anda Survivor'da yarışmacı olan Sercan Yıldırım ve Acun Ilıcalı ilginç bir diyalog yaşandı. Yarışmadaki milli futbolculardan Aycan Yanaç'ın cevabı da Yıldırım'ı üzdü...

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Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

Survivor'daki yarışmaların hakemi olan Acun Ilıcalı, kendisine sık sık itiraz eden Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sorduğunu açıkladı. Ada Konseyi'nde Sercan'a takılmak isteyen Ilıcalı hakem Cüneyt Çakır ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

HOCAM KİM BİLİR SİZE NELER YAPMIŞTIR DEDİM
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde hakem Cüneyt Çakır ile telefonda konuştuğunu ve Sercan'a selam gönderdiğini söyledi. Cüneyt Çakır'a Sercan ile ilgili tahrik edici bir soru sorduğunu belirten Ilıcalı, "Hocam Sercan burada neler yaptı. Kim bilir sana neler yapmıştır dedim" ifadelerini kullandı.

Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

TAM BİR PIRLANTA
Cüneyt Çakır'dan beklediği tepkiyi alamadığını ekmeyen Ilıcalı, "Açıkçası dertleşiriz diye beklerken hocam ofsayt bayrağını kaldırdı ve beni ofsayta düşürerek aynen şunları söyledi; tam bir pırlantadır. Genç takımdayken beraber Amerika'da bir turnuvaya girmişsiniz. Genç takımdan beri tanırım bir saygısızlığını görmedim dedi. Sana çok selamı var. Yani istediğimi alamadım" dedi.

Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı

GÖNÜLDEN FENERBAHÇELİ
Öte yandan Survivor'da mücadelede eden A Milli Kadın Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Fenerbahçe'ye gönül verdiğini açıkladı.

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