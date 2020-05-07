Survivor'da Aycan Yanaç o soruya öyle bir yanıt verdi ki... Sercan Yıldırım yıkıldı
Survivor 2020'de yarışan ünlüler takımı, kazandıkları ödül sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve soruları yanıtladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken iki isimi olan Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım arasındaki diyalog ise ödüle damga vurdu. Aycan Yanaç kendisine sorulan soruya öyle bir yanıt verdi ki Sercan Yıldırım adeta yıkıldı.
HOCAM KİM BİLİR SİZE NELER YAPMIŞTIR DEDİM
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde hakem Cüneyt Çakır ile telefonda konuştuğunu ve Sercan'a selam gönderdiğini söyledi. Cüneyt Çakır'a Sercan ile ilgili tahrik edici bir soru sorduğunu belirten Ilıcalı, "Hocam Sercan burada neler yaptı. Kim bilir sana neler yapmıştır dedim" ifadelerini kullandı.
TAM BİR PIRLANTA
Cüneyt Çakır'dan beklediği tepkiyi alamadığını ekmeyen Ilıcalı, "Açıkçası dertleşiriz diye beklerken hocam ofsayt bayrağını kaldırdı ve beni ofsayta düşürerek aynen şunları söyledi; tam bir pırlantadır. Genç takımdayken beraber Amerika'da bir turnuvaya girmişsiniz. Genç takımdan beri tanırım bir saygısızlığını görmedim dedi. Sana çok selamı var. Yani istediğimi alamadım" dedi.