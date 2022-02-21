Survivor'da ada yakan Yasin Obuz'un sicili çok kabarık! Çıplak fotoğraf ifşasından eski eşine uyguladığı şiddete kadar Yasin...
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz geçtiğimiz yıl konuk olduğu programda kendisine yöneltlen sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili 1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Daha önce de Taner Tolga Tarlacı tarafından ifşa edilen Yasin Obuz sosyal medyanın gündeminde...
21.02.2022 17:02 - Son Güncelleme: 21.02.2022 17:02
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.
Gönüllüler takımında ikinci eleme adayı olarak belirlenen Yasin Obuz, takım arkadaşlarının oylarıyla ilk eleme adayı olan Yunus Emre Özden'in yanına sürgün adasına gönderildi.
Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz'un o anları sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Yasin Obuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.