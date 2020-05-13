Survivor'a veda eden Ersin Korkut ağlattı, ilk sözü köpeği Mess oldu! (Ersin Korkut kaç yaşında, köpeği neden öldü?)
Survivor'da önceki akşam veda akşamıydı. Gönüllüler'den Berkan Karabulut, Ünlüler'den ise Mert Öcal eleme adayıydı. Ancak hiç beklenmedik bir veda yaşandı. Ünlülüler'den Ersin Korkut, Survivor'a veda etti. Geçtiğimiz günlerde futbol maçında dizinden sakatlanan Ersin Korkut'un yapılan kontrollerin ardından yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Ersin'in vedasını duyuran Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da en beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu" sözleri dikkat çekti. Bu vedadan daha acı olan ise Ersin Korkut'un sözü vefat eden köpeği Mess'e getirmesi oldu.
Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin" dedi.
'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'
Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:
"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."
'2 KERE ÇEKİM ERTELEDİK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."
'OLAYA İYİMSER BAKTIK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."
'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'
"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."