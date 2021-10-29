Survivor yarışmacısı İlayda Şeker seksi pozlarını paylaştı! Süper mini şortlu pozlarına İsmail Balaban sessiz kalmadı!

İnstagram'ı sık kullanan Şeker genellikle dekolteli ve fiziğini gösteren kıyafetleriyle çektirdiği pozlarını paylaşıyor. Son paylaşımı ise olay oldu. Sadece göğüslerini ve kalça bölgesini kapatan spor bir şortlu elbise giyen Şeker'in o pozuna İsmail Balaban da ateş ve ördek emojisi ile karşılık verdi.