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Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

Survivor 2020 başladı. Yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'u görenler şoke oldu. Ünlüler - Gönüllüler olarak yayın hayatına başlayan yarışma Survivor 2020'de Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor 2020'deki Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi...

17.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 17.02.2020 11:36
Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler başladı. Yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu.

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Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Survivor 2020'de yarışmacı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri...

Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

İPEK AÇAR

Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

İPEK AÇAR VE ANNESİ

Survivor Tayfun'un Emrah'ın oğlu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Annesi bakın kimmiş

SİNEM KOBAL

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