Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah küçük bikinisiyle poz verdi beğeni butonu çöktü! Mert Öcal'ın olaylı aşkı...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son verdiği pozlarla sosyal medyada konuşulan isim haline geldi.
01.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 01.08.2022 15:47
Gerçekte ne olup bittiği bilinmiyor. Ancak yarışmadan elendikten sonra hem Mert Öcal hem de Sude Burcu aşklarını ilan etmekten çekinmediler.
Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.