Johnny Depp ile davasında kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü! Amber Heard o evi neden sattı? Mütevazı demişti gerçek ortaya çıktı.
Johnny Depp ile davasında kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü! Amber Heard o evi neden sattı? Mütevazı demişti gerçek ortaya çıktı. Eski eşler Amber Heard ile Johnny Depp mahkemede bir araya gelmiş ve Johnny Depp davayı kazanmıştı. Eski eşi Johnny Depp'e karşı 8 milyon dolar ödemekle hükmedilen Amber Heard, Kaliforniya'da bulunan evini 1 milyon dolara sattı. Amber Heard'ün bu hareketi, "Johnny Depp'e olan borcunu ödeyebilmek için mi sattın?" şeklinde yorumlandı. İşte Amber Heard'ün, Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı dediği ev...
AMBER HEARD O EVİ NEDEN SATTI?
Johnny Depp ile davasında kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü! Mütevazı demişti gerçek ortaya çıktı.
Eski eşler Amber Heard ile Johnny Depp mahkemede bir araya gelmişler ve Johnny Depp davayı kazanmıştı. Eski eşi Johnny Depp'e karşı 8 milyon dolar ödemekle hükmedilen Amber Heard, Kaliforniya'da bulunan evini 1 milyon dolara sattı. Amber Heard'in bu hareketi, Johnny Depp'e olan borcunu ödeyebilmek için mi şeklinde yorumlandı.
Amber Heard, Kaliforniya'daki bu evini satarak, paranın bir kısmını elde etmiş olabilir. Heard, 2019 yılında satın aldığı parayla kıyasla tam 2 katı kar elde etti.
MÜTEVAZI DEDİĞİ EVDE YOK YOK!
Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Eski eşine yüklü miktarda tazminat ödeyecek olan Heard'ün mal varlığı da merak konusu oldu.