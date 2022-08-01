Johnny Depp ile davasında kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü! Amber Heard o evi neden sattı? Mütevazı demişti gerçek ortaya çıktı. 

MÜTEVAZI DEDİĞİ EVDE YOK YOK!

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Eski eşine yüklü miktarda tazminat ödeyecek olan Heard'ün mal varlığı da merak konusu oldu.