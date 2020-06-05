Haberler Galeri Magazin Survivor Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım'ı görenler gözlerine inanamadı! İşte Sercan Yıldırım'ın futbolcu kardeşi

Survivor Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım'ı görenler gözlerine inanamadı! İşte Sercan Yıldırım'ın futbolcu kardeşi

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Ünlüler Takımı'nda yer alan Sercan Yıldırım önce Nisa Bölükbaşı'yla sevgili olduğu iddialarıyla gündem yaratmıştı. Tabi Nisa 'Sercan'ı abim gibi görüyorum' diyince işin rengi değişti. Son olarak kurduğu takımla adından söz ettiren Sercan Yıldırım'ın geride bıraktığımız günlerde eski sevgilileri çok konuşulmuştu. Sercan bu kadar konuşulan biri olunca özel hayatı merak ediliyor. Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu bir kardeşi olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

05.06.2020 17:29 - Son Güncelleme: 05.06.2020 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





