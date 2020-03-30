Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi hayli kabarık! Hülya Avşar bile...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Hal hazırda futbolu bırakmasa da neler olacağını Survivor 2020'den sonra göreceğiz. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
30.03.2020 08:38
- Son Güncelleme: 30.03.2020 18:34
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