Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi hayli kabarık! Hülya Avşar bile...

Yaşananlar sonrası Sercan Yıldırım hakkında araştırma yapanlar, Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerini görünce çok şaşırdı. Survivor 2020'de yer alan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili sizi hayli şaşırtacak. İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.