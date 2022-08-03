Survivor şampiyonu Nisa sevgilisi Ogeday hakkında flaş iddia! Tam da ilişkileri doludizgin devam ederken Ogeday Girişken...

Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.

Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.