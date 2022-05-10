Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor'ın yargı makinesinin memleketi

Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor'ın yargı makinesinin memleketi

Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmanın hiç kuşkusuz en çok konuşulan ismi. Hal böyle olunca Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nagihan Karadere'nin memleketi...

10.05.2022 13:01 - Son Güncelleme: 10.05.2022 13:02
Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor’ın yargı makinesinin memleketi

Nagihan Karadere, Survivor 2022 All-Star'ın hiç kuşkusuz en çok adından söz ettiren ismi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor’ın yargı makinesinin memleketi

Bunun üzerine Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılıyor.

Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor’ın yargı makinesinin memleketi

Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor’ın yargı makinesinin memleketi

İşte başta Nagihan Karadere olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor’ın yargı makinesinin memleketi

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

SON DAKİKA