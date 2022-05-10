Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Survivor'ın yargı makinesinin memleketi
Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmanın hiç kuşkusuz en çok konuşulan ismi. Hal böyle olunca Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nagihan Karadere'nin memleketi...
10.05.2022 13:01 - Son Güncelleme: 10.05.2022 13:02
Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.