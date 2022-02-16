Survivor Nagihan Allah'ın emriyle Hikmet'i istedi abayı yaktı! Cinsel ilişki itirafı çok konuşulmuştu Nagihan Karadere...
Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Tuğba Özay'la olan 'kıskanıyorsun' kavgası, Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafları ilk akla gelenler. Survivor'ın olaylı kadını Nagihan Karadere, önceki akşam yapılan konseyde yine olay bir çıkışa imzasını atarak sosyal medyanın gündemine düştü. Survivor Nagihan, gönüllüler takımı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz ile ilgili söyledikleriyle olay yarattı. İşte o anlar.
16.02.2022 10:40
- Son Güncelleme: 16.02.2022 10:41
Survivor All Star'da haftanın 3. ve 4. eleme adayının belirlendiği konseyde ilginç anlar yaşandı. Ünlüler takımından Nagihan'dan gönüllüler takımından Hikmet'e ilginç bir teklif geldi. Yayını izleyenler 'Nagihan ve Hİkmet aşk mı yaşıyor?' sorusunu arattı.
"HİKMET'LE BİR ADAYA GÖZÜ KAPALI GİDERİM"
Nagihan, "Beyler sizle bir sorunumuz yok. Ama karşı tarafta Hikmet aşırı yetenekli olduğu için biz de erkeklerin bir şeyler yapmasını istiyoruz, balık tutsunlar. Karnımızı doyurabilmemiz için ve ya mental olarak da bu gerekli. Hikmet'le ben bir adaya giderim gözü kapalı. Aç mı kalacağım, yağmur mu yağar? diye düşünmem. Çok yetenekli çok başarılı. Keşke bizim takımda olsa. Hikmet'i istiyorum" dedi.