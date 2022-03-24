Survivor Mert'in sevgilisi Sude Burcu'ya altından kalkamayacağı sözler 'İnşallah Makbule ile barışmaz diye ağlıyor' Meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etmesi üzerien ortalık şimdilerde biraz daha sakim. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor. Onlardan biri de Evleneceksen Gel adlı program Solmaz Çiros'un aşkı olarak tanınan Kaan Güvenilir'den geldi. Geçtiğimiz günlerde Sude hakkında flaş bir iddia ortaya atan Kaan Güvenilir yine Sude'yi hedef aldı.
24.03.2022 10:06 - Son Güncelleme: 24.03.2022 10:06
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Mert Öcal'ın elenmesi, suları bir nebze de olsa dindirdi didirmesine ama dışarıda ortalık hala karışık.
Sevgilisi Mert Öcal'ın elenmesi üzerine, yarışmada zor günler yaşayan Sude Burcu'u geçtiğimiz günlerde, Kısmetse Olur yarışmasından tanıdığımız Kaan Güvenilir çok ağır sözlerle hedef almıştı.