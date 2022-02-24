Survivor Mert'in sevgilisi denen Makbule Nisa'ya mektup yazdı ölüm sessizliğini bozdu! Sude ve Mert ihanetinin üçüncü kişisi...
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalandı günlerde. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan olay kadın Makbule Şakalakoğlu nihayet sessizliğini, Nisa Bölükbaşı'ya yazdığı mektupla bozdu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Önceki akşam gönüllüler takımının kazandığı iletişim oyunu sonrası Makbule Şakalakoğlu'nun, Nisa Bölükbaşı'ya yazdığı mektup sosyal medyanın gündemien damga vurdu. İşte Makbule'nin o mektubunda yazanlar...
24.02.2022 09:25 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:25
Survivor son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının uzun süredir beklediği iletişim oyunu oynandı. Dokunulmazlık ve ödül oyununun yanı sıra oyuncuların en hırslı olduğu yarışı kazanmak için iki takım da parkura çıktı. İlk iletişim ödülü yarışmacıların arkadaşlarından gelen mesajlar oldu. İletişim ödülünün birinci etabında kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Kadınlarda kazanan ünlüler oldu. Erkeklerde ise kazanan gönüllüler oldu. En iyilerin yarıştığı finali gönüllüler takımı kazandı ve sevdiklerinden gelen mesajları okudu. Ödüle, Nisa Bölübakşı'ya Makbule Şakalakoğlu'ndan gelen mektup damgasını vurdu.