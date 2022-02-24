Survivor Mert’in sevgilisi denen Makbule Nisa’ya mektup yazdı ölüm sessizliğini bozdu! Sude ve Mert ihanetinin üçüncü kişisi...

Survivor son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının uzun süredir beklediği iletişim oyunu oynandı. Dokunulmazlık ve ödül oyununun yanı sıra oyuncuların en hırslı olduğu yarışı kazanmak için iki takım da parkura çıktı. İlk iletişim ödülü yarışmacıların arkadaşlarından gelen mesajlar oldu. İletişim ödülünün birinci etabında kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Kadınlarda kazanan ünlüler oldu. Erkeklerde ise kazanan gönüllüler oldu. En iyilerin yarıştığı finali gönüllüler takımı kazandı ve sevdiklerinden gelen mesajları okudu. Ödüle, Nisa Bölübakşı'ya Makbule Şakalakoğlu'ndan gelen mektup damgasını vurdu.