Survivor Mert ve Acun Ilıcalı papaz oldu hızını alamadı yapıştırdı 'keşke yarışmanın başında...' Sude Burcu ve Makbule skandalı...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor.
07.04.2022 17:10 - Son Güncelleme: 07.04.2022 17:10
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Yarışma boyunca özel hayaları sık sık gündeme gelen Sude Burcu ve Mert Öcal'ın dışarı çıkınca ne yapacağı merak konusuyken, Mert Öcal ve ağabeyi bombayı patlattı.
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DOPİNGDEN AŞKA
Önceki bölüm Nisa Bölükbaşı'nın Hikmet Tuğsuz'dan duyarak Nagihan Karadere'nin bir zamanlar doping kullandığını iddia etmesi üzerine ortalık karışmıştı.