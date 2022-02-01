Survivor Mert Öcal Acun'a verdi veriştirdi adadan ayrılıyor mu? Nisa'nın 'kuyruk acısı var' diyen Evrim Keklik gemileri yakıyor!
Survivor Mert Öcal açtı ağzını yumdu gözünü. Acun Ilıcalı'ya verip veriştiren Mert Öcal adadan ayrılıyor mu? Nisa'nın 'kuyruk acısı var' diyen Evrim Keklik gemileri yakıyor! Survivor 2022 All Star'ın 31 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Konseyde ise yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal, sürgün adası ve performans puanlaması sistemine isyan etti. Ilıcalı ise Mert'e "Zora gelemiyor olabilirsin, kafan karışmış" dedi.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Mert Öcal Acun'a verdi veriştirdi adadan ayrılıyor mu? Nisa'nın 'kuyruk acısı var' diyen Evrim Keklik gemileri yakıyor! Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı açık ara farkla kazanarak üçüncü dokunulmazlığı aldı.
Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti. Survivor'da pazartesi akşamı iki eleme adayı daha çıkarıldı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu. Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.
EVRİM'DEN TEPKİ: YAKAYIM MI GEMİLERİ?
Survivor'da takım arkadaşlarının eleme adayı olması için adını yazdığı Evrim Keklik sert sözler söyledi.Adını yazanlara tepki gösteren Evrim "Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Yakayım mı gemileri? Beni yazan üç kişiyi ve nedenini biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum bir kuyruk acısı vardır. Kendisiyle tartışmalarımız oldu. 2020'den de gelen şeyler var. Yasin'e şaşırdım sadece. Gün olur devran döner. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Karşılaşırız bir gün yeri gelir" dedi.
Sürgün adasına gitmeye tepki gösteren Mert, performans birinciliği ve sürgün adası sisteminin haksız olduğunu söyledi. Mert, "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.