Survivor itirafı kan dondurdu 'adayı silahlı adamlar bastı!' İddiaların devamı çok fena! Kemal Pekser bir konuştu pir konuştu
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star artık finale doğru adım adım giderken bir yandan da dışarıda adından söz ettiriyor. Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'ın Türkiye'deki ilk macerası 2005 yılında başladı. O günden bugüne büyük bir yol kat eden Survivor ayrıca yarışmacılarına büyük bir şöhretin de kapısını açtı. O isimlerden biri de Kemal Pekser. Ve Kemal Pekser'den yıllar sonra gelen Survivor itirafları çok konuşulacak cinsten..
Survivor formatının Türkiye'de uygulanan Survivor serisinin ilk yarışması, Survivor Türkiye: Büyük Macera'dan tanınan Kemal Pekser yıllar sonra ortaya çıktı.
Kemal Pekser "Survivor 2022'ye nasıl bakıyorsun" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Pekser o dönem adada yaşadıkları bir olayı da yıllar sonra itiraf etti.
Uzun bir zaman sonra ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu yıllar sonra Survivor itirafında bulundu. Kemal Pekser "O zaman ülkenin ilk yarışması olduğu için böyle Ünlüler, Gönüllüler yoktu. Normal vatandaş olarak başvurmuştum" dedi.
Kemal Pekser Sabah'a konuştu. Ünlü isim "Survivor'ı ilk deneyimleyenlerden biri olarak Kemal Pekser, Survivor 2022'ye nasıl bakıyor? Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna şu itirafla yanıt verdi: