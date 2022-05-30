Survivor itirafı kan dondurdu ’adayı silahlı adamlar bastı!’ İddiaların devamı çok fena! Kemal Pekser bir konuştu pir konuştu

"TUZLU SU İÇMİŞTİK"

Bence çok şanslılar çok iyi bir prodüksiyon ve yarışmacıları önemseyen bir ekip var orada. Bizim o şekil bir şansımız yoktu çok. Olay atlattık hatta bir keresinde adayı silahlı adamlar basmıştı baya bir korkmuştuk.