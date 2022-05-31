Murat Ceylan'ın bu hareketini görenler inanamadı Survivor'ı karıştırdı! Hikmet Tuğsuz' da torpil mi yaptı o anlar...
Her şey Survivor 2022 All-Star'ın önceki akşam oynanan oyununda, Hikmet Tuğsuz'un puzzle tamamlayıp ardından Murat Ceylan'ın gelip panele vurmasıyla başladı. Kimileri Hikmet Tuğsuz'un parçaları tam olarak yerine oturtamadığını ve gelip Murat Ceylan'ın oturttuğunu iddia etti. Kimileri ise parçaların yerine oturduğunu ancak Murat Ceylan'n kontrol amaçlı bu hareketi yaptığını öne sürdü. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...
31.05.2022 09:13 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:16
Finale artık sayılı günler kala Survivor 2022 All-Star'da Murat Ceylan'ın yaptığı bu hareket sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
İddialara göre; Survivor All Star'da yarışmacı Hikmet'in oyunu sırasında yerleştirdiği tahtalar tam olarak mekanizmaya oturmadı.
Final çizgisinin yanında duran Murat Ceylan'ın müdahalede bulunarak tahtayı yerleştirmesi ise herkesi şaşırttı.