Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, eleme adayı olarak Dora'yı göstermesinin ardından çok konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda ise nişanlısı Gamze Atakan ile yaşadığı problemlerle uzun süre gündem olan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle İsmail Balaban'ın yaşını merak etti. İşte İsmail Balaban'ın yaşı…

16.06.2021 01:17 - Son Güncelleme: 16.06.2021 01:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





