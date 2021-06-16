Vav TV İzle

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı… Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, eleme adayı olarak Dora'yı göstermesinin ardından çok konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda ise nişanlısı Gamze Atakan ile yaşadığı problemlerle uzun süre gündem olan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle İsmail Balaban'ın yaşını merak etti. İşte İsmail Balaban'ın yaşı…

16.06.2021 01:17 - Son Güncelleme: 16.06.2021 01:36
Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Geçtiğimiz aylarda Gamze Atakan ile yaşadığı problemlerle uzun süre gündem olan İsmail Balaban, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Eleme adayı olarak Dora'yı göstermesinin ardından çok konuşulan Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle İsmail Balaban'ın yaşını merak etti.

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Fenomen yarışmacının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Berk Oktay - 28 Ekim 1982

Survivor İsmail bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992