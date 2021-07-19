Survivor İlayda'ya estetikten sonra bir haller oldu pötikare bikinisiyle tekne pozunu verdi! İlayda Şeker şov yapıyor beğeni butonu çöktü
Survivor 2021'de beklenen performansı veremedi ama hafızalara kazınan isimlerdne biri oldu İlayda Şeker... Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor. Yarışmanın flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker'di. Önce gönüllülerden, ünlüler takımına geçen İlayda Şeker daha sonra sms birincisi olarak herkesi şaşırtmıştı. Performansı beklenenin çok çok altında kalan İlayda Şeker, doğal tavırlarıyla yine de çok sevildi. Survivor'a veda ettikten sonra Instagram'ı kasıp kavuran İlayda Şeker şu sıralar Instagram'da şov yapıyor. Geçtiğimiz günlerde memleketi Nevşehir'den paylaşım yapan İlayda Şeker'in adresi İstanbul oldu. Ayağının tozuyla paylaşım yapan İlayda Şeker'in bikinili pozları olay yarattı.
Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker oldu. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da, kendien haz tarzı ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazandı İlayda Şeker. 26 yaşındaki İlayda Şeker, Survivor'dan elendikten sonra adetam bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde sosyal medya fenomeni sıfatı alan İlayda Şeker paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Survivor Türkiye 2021 yarışına önce gönüllüler takımında başlayan İlayda Şeker, yarışmacı eksikliği nedeniyle bir süre sonra ünlüler takımına geçmişti. Ünlüler takımından herkesle arası iyi olan güzel yarışmacı, özellikle Öykü Çelik ile pek sıkı fıkı olmuş ve onun tavsiyesi ile Survivor Türkiye 2021 yarışının hemen ardından estetik yaptırmaya gitmişti. Şimdilerde sosyal medya fenomeni haline gelen İlayda Şeker, yaptırdığı o estetikler ile hayranlarından tam puan almayı başardı.
Yarışma esnasında kendisinden beklenen performansı bir türlü sergilemeyen İlayda Şeker, Survivor Türkiye 2021 yarışına sempatisi ile damga vurmuştu. Performans düşüklüğüne rağmen SMS birinciliğine defalarca oturan Survivor İlayda, sonunda yarışa veda etmek zorunda kalmış ve kendi hayatına geri dönmüştü.
O günden bugüne sosyal medya hesabını bir fiil aktif kullanan İlayda Şeker, yaptığı paylaşımlar ile baş döndürmeyi başardı.
NEVŞEHİR'İ YENİDEN KEŞFETTİ
Aslen Nevşehirli olan İlayda Şeker geçtiğimiz günlerde soluğu Kapadokya'da almıştı.