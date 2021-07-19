Survivor İlayda'ya estetikten sonra bir haller oldu pötikare bikinisiyle tekne pozunu verdi! İlayda Şeker şov yapıyor beğeni butonu çöktü

Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker oldu. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da, kendien haz tarzı ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazandı İlayda Şeker. 26 yaşındaki İlayda Şeker, Survivor'dan elendikten sonra adetam bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde sosyal medya fenomeni sıfatı alan İlayda Şeker paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.