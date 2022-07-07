Survivor Hikmet hapis cezası yüzünden Türkiye'ye gelemiyor! Bir türlü ülkeye dönemedi ortalık karıştı ilk açıklamayı yaptı
Survivor 2022 All-Star'ın en çok tartışılan isimlerinden biri Hikmet Tuğsuz oldu. Oldukça başarılı bir performans grafiği sergileyen Hikmet Tuğsuz bir yandan da girdiği tartışmalarla adından söz ettirdi. Üzerini paramparça ettiği kavgadan, Nagihan Karadere'yle kan davasına dönüşen kavgasına kadar hep polemiklerle hatırlanana Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönmemesi ve ortalarda görünmemesi kafaları kurcalamaya başlamıştı. Survivor finalinden de ortalarda görünmeyen Hikmet Tuğsuz'un, hakkında verilmiş hapis cezası yüzünden Türkiye'ye gelemediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
07.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 07.07.2022 10:04
Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2022 finaline 3 gün kala eleme konseyinde en az oyu alarak yarışmaya veda etmişti.
Survivor All Star sezonunun en başarılı isimlerinden biri olan Hikmet Tuğsuz yarışmayı beşinci olarak tamamlamış ancak elendikten sonra ülkeye dönüş yapmamıştı.
HAPİS CEZASI İDDİASI
İddialara göre Hikmet Tuğsuz, daha önce adının karıştığı bir olay nedeniyle hapis cezası aldı ve bu sebepten ötürü ülkeye dönüş yapmadı.