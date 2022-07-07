Perihan Savaş'ın 'aslan parçası' terhis oldu! Sevgilisi Melis Ketenci ile nişanlanıp askere giden Savaş Zafer...
Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attıktan sonra askere gitti. Perihan Savaş geçtiğimiz günlerde oğlunu askere uğurlarken epey duygusal anlar yaşamıştı. Perihan Savaş'ın hasret dolu günleri bitti. Savaş Zafer'in terhis olduğu anları yayınlayan Perihan Savaş'ın yanında tabi ki gelini Melis Ketenci de vardı.
Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 6 senedir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.
Nişanlısını ve kayınvalidesini yalnız bırakmayan Melis Ketenci de "Bir ay da olsa insanın içi burkuluyor. Allah daha uzun süre bekleyenlere sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.