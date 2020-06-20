Haberler Galeri Magazin Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Evrim Keklik. Uzun yıllar voleybol oynayan ve Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Survivor yarışmacısı Evrim Keklik Survivor'da sert çıkışları, herkesle tartışması ile gündemde. Geçtiğimiz akşam yapılan konseyde Evrim Keklik bir bilgi yarışmasına katıldığını açıklamıştı. O bilgi yarışmasının Kim Milyoner Olmak İster olduğu ortaya çıktı. Bakın Survivor Evrim bu yarışmadan ne kadar kazanmış.

20.06.2020 14:48 - Son Güncelleme: 20.06.2020 14:48
Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

'Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar, geçtiğimiz gün yayınlanan SMS konseyinde, hayatlarının kırılma anlarını anlattılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Evrim Keklik, katıldığı bir yarışmadan iyi para kazandığını söyledi ve bu açıklama sonrası Survivor Evrim'in, 'Kim Milyoner Olmak İster' macerası bir kez daha gündeme geldi.

Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

NE KADAR KAZANDI?

Evrim Keklik 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Evrim'e annesi ve babası eşlik etmiş.

Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Araba almak istediğini söyleyen Evrim yarışmadan 30 bin TL'lik çekle evine dönmüş. 60 ni TL'lik sorunun yanıtını bilemeyince 30 bin TL ile yarışmadan çekilmiş.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi
Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi