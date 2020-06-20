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Survivor Evrim Keklik meğer Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış

Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Evrim Keklik. Uzun yıllar voleybol oynayan ve Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Survivor yarışmacısı Evrim Keklik Survivor'da sert çıkışları, herkesle tartışması ile gündemde. Geçtiğimiz akşam yapılan konseyde Evrim Keklik bir bilgi yarışmasına katıldığını açıklamıştı. O bilgi yarışmasının Kim Milyoner Olmak İster olduğu ortaya çıktı. Bakın Survivor Evrim bu yarışmadan ne kadar kazanmış.

20.06.2020 14:48 - Son Güncelleme: 20.06.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





