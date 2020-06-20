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Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da almıştı. Eda Ece yeni yaşına da Bodrum'da giriyor. Eda Ece, bugün 30 yaşına bastı. Eda Ece'nin siyah bikinili doğum günü fotoğrafı sosyal medyayı da salladı.

20.06.2020 12:28 - Son Güncelleme: 20.06.2020 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





