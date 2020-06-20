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Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da almıştı. Eda Ece yeni yaşına da Bodrum'da giriyor. Eda Ece, bugün 30 yaşına bastı. Eda Ece'nin siyah bikinili doğum günü fotoğrafı sosyal medyayı da salladı.

20.06.2020 12:28 - Son Güncelleme: 20.06.2020 12:28
Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Güzel oyuncu Eda Ece, bugün 30 yaşına bastı.

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Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Güzel oyuncu doğum gününü kutlayanları Instagram'ıın hikaye bölümünde paylaştı. En çok dikkat çeken ise annesinin paylaştığı bu fotoğraf oldu.

Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Öte yandan Eda Ece yeni yaşına sevgilisi Buğrahan Tunce ile Bodrum'da girdi.

Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi

Ünlü oyuncu bu kez teknede çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Ece siyah bikinisiyle Bodrum'u salladı! Yeni yaşına Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le girdi
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