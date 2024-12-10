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Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal'ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

2019'da Survivor'a katılan milli sporcu Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düşerek yoğun bakıma kaldırıldı. Survivor'ın bir başka yarışmacısı Hakan Hatipoğlu ise Instagram hesabından durumu paylaşarak dua istedi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:46
Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü.

Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Survivor'ın bir başka yarışmacısı Hakan Hatipoğlu ise Instagram hesabından durumu paylaşarak dua istedi.

Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Instagram hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda.

Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum.

Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcımız olsun kardeşim"

Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

İşte o paylaşım...

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