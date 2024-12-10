Survivor eski yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı yoğun bakımda! Hakan Hatipoğlu duyurup dua istedi!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli sporcu Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü.

Survivor'ın bir başka yarışmacısı Hakan Hatipoğlu ise Instagram hesabından durumu paylaşarak dua istedi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda.

Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum.