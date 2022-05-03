Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! Survivor All Star 2022 sezonunda yarışan ve 16 Mart tarihli bölümde adaya veda eden Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, kısa spor taytı ve büstiyeriyle spor salonunda vücut çalıştığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Paylaşımının altına "Vücut anca toparlanıyor arkadaş. Ama iki ay sonra efsane olacak" notunu ekleyen Keklikler, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...

03.05.2022 19:11 - Son Güncelleme: 03.05.2022 19:19
Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Survivor SMS sonuçlarına göre 16 Mart tarihli bölümde adaya veda eden Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Türkiye'ye döner dönmez iddialı paylaşımlarına yenilerini ekleyen Keklik, kısa spor taytı ve büstiyeriyle spor salonunda vücut çalıştığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Paylaşımının altına "Vücut anca toparlanıyor arkadaş. Ama iki ay sonra efsane olacak" notunu ekleyen Keklikler, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Keklikler'in spor paylaşımı birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Berna Keklikler'in spor paylaşımına ateş emojisi ile karşılık verdi.

SON DAKİKA