Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! “Efsane olacak” deyip daracık kısa taytını çekti ateşli yorumlar havada uçuştu
Survivor Berna Keklikler bir döndü pir döndü! Survivor All Star 2022 sezonunda yarışan ve 16 Mart tarihli bölümde adaya veda eden Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, kısa spor taytı ve büstiyeriyle spor salonunda vücut çalıştığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Paylaşımının altına "Vücut anca toparlanıyor arkadaş. Ama iki ay sonra efsane olacak" notunu ekleyen Keklikler, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...
03.05.2022 19:11 - Son Güncelleme: 03.05.2022 19:19
Survivor SMS sonuçlarına göre 16 Mart tarihli bölümde adaya veda eden Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Berna Keklikler'in spor paylaşımına ateş emojisi ile karşılık verdi.