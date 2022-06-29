Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı
2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Karacakaya ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü isim, süper mini şortuyla çimlerin üzerinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede gündem olan iddialı pozlara Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. İşte Aleyna Çalışkan'ın sosyal medyayı sallayan ı pozları...
29.06.2022 23:28 - Son Güncelleme: 29.06.2022 23:28
2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.
Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.
Karacakaya ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.