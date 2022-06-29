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Haberler Magazin Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Karacakaya ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü isim, süper mini şortuyla çimlerin üzerinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede gündem olan iddialı pozlara Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. İşte Aleyna Çalışkan'ın sosyal medyayı sallayan ı pozları...

29.06.2022 23:28 - Son Güncelleme: 29.06.2022 23:28
Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.

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Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

Karacakaya ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

Ünlü isim, süper mini şortuyla çimlerin üzerinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan mini şortunu çekip kendini çimlere attı! Demet Akalın tepkisiz kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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