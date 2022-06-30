Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneriydi! Merve Sevi yıllar sonra gündem oldu! Son halini gören bir daha baktı

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü piyasaya süren Akarsu, daha sonrasında "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi parçalarla müzik listelerini altüst etti.