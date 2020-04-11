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Yedi Numara'nın Rüya'sı Nuray Uslu'nun son haline bakın! 7 Numara'nın yıldızı Nuray Uslu'nun son hali

Bir zamanların fenomen dizisi 7 Numara'da 'Rüya' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nuray Uslu'nun son hali görenleri şaşırtıyor. 7 Numara'nın sanatçı ruhlu, naif Rüya'sını canlandıran Nuray Uslu, 1977 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ailelerinden uzakta üniversite okuyan 4 kız arkadaştan biri olan Rüya, duygusal ve iyi niyetli halleriyle, milyonların gönlüne taht kurmuştu. Nuray Uslu, Rüya karakterine hayat verdiği 7 Numara'nın aynı zamanda senaristliğini de yapıyordu. Her ne kadar kamera önünde yer almayı tercih etmese de, birçok ünlü dizinin senaryosu onun kaleminden çıkıyor. 7 Numara'daki karakteriyle adından sıkça söz ettiren Nuray Uslu, kariyerini çok farklı şekillendirdi. İşte kamera arkasında olmayı tercih eden Uslu'nun son hali...

11.04.2020 17:10 - Son Güncelleme: 11.04.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





