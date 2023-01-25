Survivor Barış ayağını nasıl kaybetti azmiyle takdir topluyor! Bacağını neden kaybettiği merak edilen Milli futbolu Barış Telli...

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda düzenlenen denge oyununda sunucu Murat Ceylan, "Ayağa vurmak serbest ancak Barış Telli bu durumdan muaf" ifadelerini kullanmıştı. Silindir tahta üzerine çıkan Telli, "Herkes eşit olmalı, vurulabilir." diyerek bu kuralın kaldırılmasını talep etti.