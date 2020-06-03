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Survivor Aycan Yanaç'ın abisi Arcan Yanaç'ı görenler gözlerine inanamadı! Aycan Yanaç'ı kardeşi adeta ikizi gibi

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Aycan Yanaç'tı... Ünlüler Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki genç futbolcu Aycan Yanaç güzelliği, başarısı ve özellikle özel hayatı gündem yaratan Aycan Yanaç, 4 dokunulmazlığın kaybedilmesi sonrasında potaya çıkan isimlerden biri olmuştu. Hakkında pek çok şey merak edilen Aycan Yanaç'ın bir abisi olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Aycan Yanaç'ın abisi Arcan Yanaç olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

03.06.2020 08:49 - Son Güncelleme: 03.06.2020 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





