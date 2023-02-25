Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

"TAM 1 HAFTA GEÇTİ"

Tunay, şu ifadeleri kullandı: "Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun...