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Haberler Magazin Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı. 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın acı haberiyle yıkıldı. Tunay, kaybettiği erkek arkadaşını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla andı. "Sensiz geçen 2 hafta" diyen ünlü isim, her satırıyla yürek dağladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
25.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 25.02.2023 18:50
Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Survivor 2020 yılında ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe Tunay, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.

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Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Aşkım Burçe acı haberi"Yarım kalmadık biz söz veriyorum, mahşere kaldık" sözleriyle duyurdu.

Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Sevgilisinin acı haberiyle sarsılan Aşkım Burçe Tunay, geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla kaybettiği sevgilisine olan özlemini dile getirdi.

Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

"TAM 1 HAFTA GEÇTİ"
Tunay, şu ifadeleri kullandı: "Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun...

Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Seninle olan hiçbir an'ımızı siyah beyaz paylaşamayacağım, onlara ihanet olur... 'İyi ki geçtin hayatımdan' da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın.

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