Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...

Survivor Aşkım her satırıyla yürekleri dağladı! Aşkım Burçe Tunay “Sensiz geçen 2 hafta” deyip depremde kaybettiği sevgilisini andı...
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı. 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın acı haberiyle yıkıldı. Tunay, kaybettiği erkek arkadaşını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla andı. "Sensiz geçen 2 hafta" diyen ünlü isim, her satırıyla yürek dağladı. İşte o paylaşım...
25.02.2023 18:40 - Son Güncelleme: 25.02.2023 18:50
Survivor 2020 yılında ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe Tunay, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.
Sevgilisinin acı haberiyle sarsılan Aşkım Burçe Tunay, geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla kaybettiği sevgilisine olan özlemini dile getirdi.