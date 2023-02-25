1,5 ay önce anne olan Arzu Doğan son halini paylaştı! Nihat Doğan’ın apar topar evlendiği eşini gören inanamadı! 3 kareyi art arda...
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Oğluyla sık sık paylaşımda bulunan Doğan, bu kez eşi Arzu Doğan'ın yayınladığı karelerle gündeme geldi. 1,5 ay önce anne olan Arzu Doğan, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Çiçeği burnunda annenin son hali dikkat çekti. İşte Arzu Doğan'ın o paylaşımları...
25.02.2023 19:29 - Son Güncelleme: 25.02.2023 19:29
İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla evlendiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı.
Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine şu notu ekledi: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"
Düğün pozlarından kısa bir süre sonra da Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğan, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Dini nikâhımız yapılmıştı.