Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında herkes bunu merak ediyordu! İşte Survivor Aşkım'ın boyu gören arıyor
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor 2022 All-Star'a gelişi büyük sürpriz oldu herkes için. Daha önce yedekler için ismi geçmeyen Aşkım Burçe Tunay geldi gelmesine ancak bir türlü varlık gösteremedi ve sürgün adasına gönderilen isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Aşkım Burçe Tunay hakkında en çok merak edilen konulardan biri boyu oldu. İşte başta Aşkım Burçe Tunay olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları...
28.02.2022 09:28 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:28
Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor Aşkım hakkında en çok merak edilen boyu oldu. İşte başta Aşkım Burçe Tunay olmak üzere ünlülerin boyları.