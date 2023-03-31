Survivor Asena çıka çıka bakın kim çıktı! Eski eşinin kim olduğu gerçeği şoke ederken üzerine bir de Oya Aydoğan ile Nisa Bölükbaşı...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te ekrana yansıyan ve izleyicinin gözünden kaçmayan o görüntü sosyal medyanın diline düştü. Daha önce takım arkadaşı Merve'yle saç saça baş başa kavga eden Asena Demirbağ son olarak Ertuğ ile yaşadıklarıyla gündeme geldi. Ertuğ'un karnıan vurması sonrasında ortalığı ateşe veren Asena Demirbağ hakkında araştırma yapanlar bazı gerçekler karşısında şaşkına döndü.
31.03.2023 09:56 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:56
Bu yılki Survivor yarışmacıları oldukça ilgi çekiyor. En çok konuşulan yarışmacılardan biri de ilk etapta gönüllüler takımında, şimdi ise kırmızı takımda yarışan Asena oldu.