RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları sahip çıktı Mehmet Ali Erbil: "Kendisi Etiler muhtarıdır"

Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları sahip çıktı Mehmet Ali Erbil: "Kendisi Etiler muhtarıdır"

Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası Selami Şahin'e dostları sahip çıktı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratırken Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Konuyla ilgil peş peşe mağdur kadınlardan itiraflar gelirken Selami Şahin hakkında Kart Horoz yorumları yapılmaya başladı. Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy ünlü sanatçıya sahip çıktı.

31.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:04
Selami Şahin’in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları yalnız bırakmadı Mehmet Ali Erbil: Kendisi Etiler muhtarıdır

Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası Selami Şahin'e dostları sahip çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin’in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları yalnız bırakmadı Mehmet Ali Erbil: Kendisi Etiler muhtarıdır

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.

Mehmet Ali Erbil'den Selami Şahin sözleri: ''Kendisi Etiler muhtarıdır'' | VİDEO

Selami Şahin’in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları yalnız bırakmadı Mehmet Ali Erbil: Kendisi Etiler muhtarıdır

Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı.

Selami Şahin’in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları yalnız bırakmadı Mehmet Ali Erbil: Kendisi Etiler muhtarıdır

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin’in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları yalnız bırakmadı Mehmet Ali Erbil: Kendisi Etiler muhtarıdır

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

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