Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası dostları sahip çıktı Mehmet Ali Erbil: "Kendisi Etiler muhtarıdır"
Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası Selami Şahin'e dostları sahip çıktı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratırken Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Konuyla ilgil peş peşe mağdur kadınlardan itiraflar gelirken Selami Şahin hakkında Kart Horoz yorumları yapılmaya başladı. Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy ünlü sanatçıya sahip çıktı.
31.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:04
Selami Şahin'in kadınlarla videosu ifşa olmuştu... Olay itiraflar sonrası Selami Şahin'e dostları sahip çıktı.
Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.
Mehmet Ali Erbil'den Selami Şahin sözleri: ''Kendisi Etiler muhtarıdır'' | VİDEO